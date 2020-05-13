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Межбанк: гривня продолжает укрепляться

Среда, 13 мая 2020, 17:10
 

13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,69 - 26,72 гривни;

Евро - 28,98 - 29,02 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,93 гривни. Евро покупают по 28,69 гривни, продают по 29,13 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 27,01 гривни, евро - 28,84 - 28,98 гривни.

Напоминаем:

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 13 мая на уровне 26,79 гривни за доллар.

Экономическая правда

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