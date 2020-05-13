Межбанк: гривня продолжает укрепляться
13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,69 - 26,72 гривни;
Евро - 28,98 - 29,02 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,93 гривни. Евро покупают по 28,69 гривни, продают по 29,13 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 27,01 гривни, евро - 28,84 - 28,98 гривни.
Напоминаем:
13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 13 мая на уровне 26,79 гривни за доллар.
Экономическая правда
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