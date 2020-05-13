Цены на нефть снижаются, несмотря на данные о сокращении запасов и добычи в США

Цены на нефть опускаются на торгах в среду на фоне очередного понижения ОПЕК прогноза спроса на нефть.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фьючерсы на WTI перешли к росту после публикации отчета министерства энергетики США, указавшего на снижение как запасов, так и добычи нефти в стране, однако затем вновь перешли к падению.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:00 по Киеву в среду опустилась на $0,23 (0,77%) - до $29,75 за баррель.

Июньские контракты на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени до $25,64 за баррель, что на $0,14 (0,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщалось, ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки - до 91,1 млн б/с. Оценка спроса в 2019 году в докладе картеля осталась почти без изменений - 99,67 млн б/с.

Таким образом, ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в текущем году будет на 9,07 млн б/с меньше, чем в прошлом, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем, отчет Минэнерго США, указал на неожиданное снижение резервов нефти в Штатах. Согласно отчету, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 млн баррелей в сутки (б/с) - до 12,4 млн б/с.

Цена американской WTI (Western Texas Intermidiate) используется как индекс для торговых нефтяных сделок в США (как нефть марки Brent - в Европе и Urals - при поставках из России).

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