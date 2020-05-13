Обновленный энергобаланс надежен и соответствует требованиям отрасли – премьер

Прогнозный энергобаланс страны, обновленный 28 апреля, является надежным и соответствует действующим отраслевым требованиям.

Об этом на заседании энергетического комитета Рады заявил премьер Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Баланс абсолютно надежный, и отвечает тем требованиям, которые в настоящее время есть в отрасли", - отметил Шмыгаль.

По его словам, из-за кризиса общее потребление электроэнергии в стране снизилось на 9%, что отразилось на объемах производства всех видов генерации за исключением возобновляемой.

Премьер напомнил, что, согласно законодательству, государство должно выплачивать "зеленый" тариф инвесторам в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) независимо от того, была ли произведена энергия.

"Законодательство наше прописано так, что мы независимо от того, берем или не берем электроэнергию из ВИЭ, обязаны платить за альтернативную энергетику. Так подписаны соглашения. Поэтому для того, чтобы избежать так сказать "двойной оплаты" за произведенную электроэнергию, мы были вынуждены были пойти на встречу "Энергоатому" и перенести плановые ремонты с осени на весну", - заявил глава правительства.

"Сегодня атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украины, Все остальное - балансирующая мощность, которую, к сожалению, в настоящее время может заполнять только тепловая генерация в связи с тем, что гидрогенерация потеряла около 28% своей мощности из-за безводных зим.

Поэтому такая нагрузка сегодня идет в часы вечернего максимума на тепловые станции. Это естественный процесс для энергетического баланса энергосистемы Украины", - добавил он.

По словам Шмыгаля, разработанный Минэкоэнерго прогнозный энергобаланс утверждался в присутствии премьера, президента Владимира Зеленского и главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса.

Напомним:

Министерство энергетики и защиты окружающей среды 28 апреля утвердило обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год - он предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.