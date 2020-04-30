Минэкоэнерго обновило прогнозный энергобаланс страны: что изменилось

Министерство энергетики и защиты окружающей среды 28 апреля утвердило обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год - он предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Документ опубликован на сайте Минэкоэнерго.

Как отмечает пресс-служба "Укрэнерго", общее уменьшение производства электроэнергии по сравнению с предыдущей редакцией баланса составляет 5,9% (до 143 млрд кВт·ч).

При этом, снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт·ч), на ТЭС - на 7,8% (до 38,9 млрд кВт·ч), на ГЭС - на 4,8 % (до 4,85 млрд кВт·ч).

Но прогнозируется, что производство на ТЭЦ сохранится почти на том же уровне - 11,1 млрд кВт·ч.

А "зеленые" электростанции в 2020 году, согласно прогнозному балансу, должны выработать 11,37 млрд кВт·ч.

Согласно документу, импорт электроэнергии в основную часть ОЭС Украины с РФ и Беларуси до конца 2020 года не предвидится.

Импорт в "остров Бурштынской ТЭС" из стран Евросоюза предусмотрен на уровне 4,9 млрд кВт·ч.

"Экспорт электроэнергии прогнозируется около 7 млрд кВт·ч, из которых в страны ЕС - 6,6 млрд кВт·ч", - добавили в "Укрэнерго".

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Напомним:

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда