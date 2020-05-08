Какой бизнес существенно сократит штат, если карантин продлят

В случае продления карантина до конца лета, в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное (более 30%) сокращение персонала. В частности это касается сферы строительства, индустрии гостеприимства, креативных и образовательных индустрий.

Об этом сообщает исследовательское подразделение Advanter Group.

Также 46% опрошенных владельцев ресторанного бизнеса рассмотрят полное закрытие заведений в случае продолжения карантина на этот срок.

Меньше всего пострадают компании, предоставляющие профессиональные услуги (маркетинг, консалтинг, дизайн), продолжение карантина не скажется на 36% опрашиваемых предприятий в этой сфере.

Также по сравнению с мартом 2020 существенно увеличилось количество сотрудников, сокращенных бизнесом (15%) или отправленных в неоплачиваемый отпуск (20%).

Последнее, вместе с переводом работников на неполный рабочий день, свидетельствует о высоком уровне скрытой безработицы в стране, который, по оценке Advanter, уже может достигать показателя 1,8 - 2 млн. человек.

Advanter Group опросили 470 предприятий (первая волна - 458), среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия.

Исследование проведено 22.04 - 30.04.2020 при поддержке CEO Club, СУП, бизнес-сообщества Board, ТПП Украины, бизнес-школы МИМ Киев, Prizma Club, CFO Club Ukraine, ВРК и десятков других объединений предпринимателей по всем областям Украины.

Экономическая правда