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Зеленский назвал условия для выезда заробитчан за границу

Суббота, 9 мая 2020, 17:30
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Источник: Зеленский во время брифинга в Закарпатье, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Мы никому ничего не блокируем... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять... Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы".

"Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что, если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет".

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.

Напоминаем:

Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко назначили ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам.

После скандала с блокировкой чартеров с работниками, правительство все же позволил спецрейсы для украинских сезонных рабочих. Работники смогли вылететь сначала в Лондон, а затем и в Хельсинки. 5 мая МАУ выполнила третий спецрейс с украинскими сезонными рабочими - во Франкфурт.

8 мая еще 200 украинцев вылетели специальным рейсом на сезонные заработки в Австрию.

Украинская правда

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Зеленский заробитчане

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