И.о. главы ДФС сменил почти всех руководителей региональных подразделений

И.о. главы ДФС Сергей Солодченко, сменил 23 руководителя региональных подразделений Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По итогам решения аттестационной комиссии ДФС, назначены 23 заместителя начальников главных управлений ДФС в регионах.

Напоминаем:

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Государственную фискальную службу перевели в статус прекращения, что является обязательным при реорганизации путем разделения, однако она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.