Дезинфицирующие средства и аппараты ИВЛ: как бизнес помогает бороться с COVID-19

Украинские компании продолжают выделять средства на борьбу с пандемией коронавируса.

В частности, компания "Unilever Украина" отправляет в областные больницы Украины дезинфицирующие средства Domestos и мыло Dove.

"Начиная с 23 марта 2020 года, по согласованию с областными государственными администрациями в Украине, компания начала доставку партий дезинфицирующего средства Domestos по местам назначения.

Общее количество поставок по всей Украине будет составлять около 5000 литров Domestos и 5000 единиц мыла "Dove" для мытья рук", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что первой областью, которая получила помощь от Unilever, стала Днепропетровская.

На сегодня, дезинфицирующие средства также получили Киевская, Черновицкая, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Черниговская, Ровенская, Хмельницкая, Волынская и Закарпатская области.

"Компания планирует постепенно обеспечить средствами дезинфекции и гигиены все области Украины. Учитывая, что спрос на эту продукцию очень высок, работники Unilever прилагают максимум усилий для того, чтобы поставить запланированный объем продукции в минимальные сроки", - говорится в сообщении.

В то же время компания Chernovetskyi Investment Group выделила 500 тысяч долларов для помощи в борьбе с COVID-19 в Украине.

"Средства будут направлены на покупку необходимого медицинского оборудования, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты. В наших первоочередных планах - помощь регионам.

Уже приобретен аппарат ИВЛ в роддом города Чертков Тернопольской области. Заказаны еще три аппарата ИВЛ и защитные костюмы для медицинских учреждений Кировоградской, Житомирской и Харьковской областей. Планируем организовать поставку в больницы защитных масок типа FF2 и FF3, защитных очков и перчаток", - заявили в пресс-службе компании.

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ЭП будет делать ежедневный дайджест, какие украинские компании и как помогают в борьбе с коронавирусом.

Экономическая правда