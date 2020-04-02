Миллионы гривен и оборудование для диагностики: как бизнес помогает бороться с COVID-19

Украинские компании в условиях карантина и мероприятий по предотвращению распространения коронавируса продолжают выделять средства на закупку оборудования для больниц.

В частности, агрохолдинг "МХП" перечислил в общенациональный фонд противодействия коронавируса 55 млн грн. Также сообщается, что компания взяла под свою опеку Винницкую и Черкасску области как регионы своего крупнейшего присутствия. На их потребности холдинг выделил 15 и 14 млн грн соответственно.

Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, предоставляет 8 млрд долларов для поддержки частного сектора и сохранения рабочих мест в странах, пострадавших от пандемии.

"Финансовая помощь IFC входит в пакет быстрого финансирования от Группы Всемирного банка, общая сумма которого составляет 14 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что IFC рассматривает возможность поддержать около 300 компаний путем расширения программы торгового финансирования и линий оборотного капитала для партнеров в финансовом секторе.

Также рассматривается возможность поддержки существующих клиентов, работающих в таких отраслях как инфраструктура, промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, подвергшихся воздействию пандемии.

Сообщается, что глобальная поддержка IFC содержит 4 компонента:

2 млрд долларов от Фонда кризисного реагирования в производственных секторах экономики - поддержка клиентов в инфраструктуре, промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, а также компаниям в области здравоохранения. 2 млрд долларов в рамках действующей Глобальной программы торгового финансирования, которая поддержит платежные риски финансовых учреждений, чтобы они могли обеспечить финансирование экспорта и импорта. 2 млрд долларов в рамках программы оборотного капитала, которая пополнит бюджеты развивающихся стран, для кредитования предприятий. 2 млрд долл от Глобальной программы предоставления ликвидности и Программы товарного финансирования, которые предлагают местным банкам финансирование и распределение рисков.

Компания "Синэво", которая входит в шведский медицинский холдинг Medicover, передала Центру общественного здоровья ПЦР-оборудование для диагностики коронавируса.

Сеть магазинов "АТБ" выделила 100 млн грн на оказание помощи наименее социально незащищенным категориям украинцев - компания начнет адресную раздачу продуктов питания и товаров первой необходимости.

Благотворительный фонд фармацевтической компании "Фармак" выделил 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

Средства пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, экспресс-тестов на коронавирус, защитных костюмов и масок, а также - дезинфицирующих растворов для нужд больницы.

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ЭП будет делать ежедневный дайджест, какие украинские компании и как помогают в борьбе с коронавирусом.

Экономическая правда