Глава "Укргазбанка": оснований для роста курса нет, однако есть непрогнозируемые факторы
Глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко считает, что курс доллара к гривне не будет расти в дальнейшем, однако большая тенизации экономики может внести коррективы.
Об этом он заявил в интервью для ЭП.
"С точки зрения баланса и предложения нет оснований для того, чтобы курс рос дальше. Однако есть факторы, которые нельзя прогнозировать. Они могут существенно влиять на прогноз.
Один из ключевых факторов — количество денег за пределами экономики. По скромной оценке Мирового банка, тенизация экономики у нас — 50%. Это означает, что по этой "теневой" половине денег никто не может предсказать поведение", - объясняет Шевченко.
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Напомним:
За предыдущую неделю гривна укрепилась на 3%, а евро вновь опустился ниже 30 гривень.
Экономическая правда
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