Все разделы
Укр / Рус

Глава "Укргазбанка": оснований для роста курса нет, однако есть непрогнозируемые факторы

Среда, 8 апреля 2020, 17:47
 

Глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко считает, что курс доллара к гривне не будет расти в дальнейшем, однако большая тенизации экономики может внести коррективы.

Об этом он заявил в интервью для ЭП.

"С точки зрения баланса и предложения нет оснований для того, чтобы курс рос дальше. Однако есть факторы, которые нельзя прогнозировать. Они могут существенно влиять на прогноз.

Один из ключевых факторов — количество денег за пределами экономики. По скромной оценке Мирового банка, тенизация экономики у нас — 50%. Это означает, что по этой "теневой" половине денег никто не может предсказать поведение", - объясняет Шевченко.

Читайте больше в интервью: Глава Укргазбанка: одни клиенты пострадали от карантина, а другие — пытаются этим воспользоваться

Напомним:

За предыдущую неделю гривна укрепилась на 3%, а евро вновь опустился ниже 30 гривень.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укргазбанк курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
Банки будут поднимать ставки по депозитам и кредитам — глава "Укргазбанка" 8 апреля 2020, 17:31
Украинцы разместили 2,4 млрд на ЭКО-депозите Укргазбанка 15 февраля 2020, 14:02
СБУ проводит обыски в "Киевметрострое" и Укргазбанке 11 февраля 2020, 16:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!