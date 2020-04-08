Рада может рассмотреть "антиколомойский" законопроект 13 апреля — Железняк

Верховная Рада может рассмотреть так называемый "антиколомойский" законопроект, в который подали больше 16000 правок, в понедельник, 13 апреля.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил нардеп, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Внеочередное заседание Рады, скорее всего, состоится в понедельник. Таблица к законопроекту будет сведена до пятницы, то есть ждать рассмотрения законопроекта о банках к этому времени не стоит", - сказал он.

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Напомним:

30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.

К так называемому "антиколомойскому" законопроекту №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.