Герус рассказал, когда могут призначить главу Минэкоэнерго

Кандидатура министра энергетики и защиты окружающей среды может быть внесена в Верховную Раду и проголосована к концу текущей недели.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает Интерфакс-Украина.

"У нас планируется заседание Верховной Рады в четверг-пятницу этой недели. Я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра энергетики и экологии", – сказал он, добавив, что в настоящее время рассматривается несколько потенциальных кандидатов.

"Идут переговоры, отбор кандидатов. Есть несколько потенциальных кандидатов. Посмотрим ближе к четвергу- пятнице", – сказал он.

Напомним:

4 марта экс-министр Алексей Оржель отказался работать в новом правительстве Дениса Шмыгаля

По данным экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, глобальный экономический спад уже привел к негативным процессам в энергетических сферах стран мира, в частности, из-за уменьшения потребления энергоносителей - природного газа, нефти, электроэнергии.

Ассоциация обращается с просьбой как можно быстрее назначить профессиональную кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, способного вывести отрасль из опасной ситуации