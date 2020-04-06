ЕБА призывает урегулировать кризис в топливно-энергетической сфере и назначить профильного министра

По данным экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, глобальный экономический спад уже привел к негативным процессам в энергетических сферах стран мира, в частности, из-за уменьшения потребления энергоносителей - природного газа, нефти, электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-релиз ЕБА.

В бизнес-среде фиксируют следующие явления, которые требуют вмешательства со стороны власти:

- неоконченная реформа рынка электроэнергии и отсутствие мероприятий по продлению ее имплементации;

- импорт электроэнергии из стран, которые не являются участниками ENTSO-Е, который ставит под угрозу взятые на себя обязательства по интеграции Украины в ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии);

- принудительная остановка энергоблоков ТЭС/ТЭЦ, что угрожает стабильной работе ТЭС/ТЭЦ и значительно снижает объем потребления угля. Это уже привело к выводу в простой некоторых шахт, в то время как государство продолжает дотировать 33 госшахты;

- экономическая нестабильность и рекордно низкие цены на природный газ, которые заставляют газодобывающие компании сокращать программы бурения и сворачивать инвестиционные программы;

- кризис урегулирования ситуации относительно пересмотра "зеленого тарифа";

- не указаны стимулы для разработки нетрадиционных залежей углеводородов (предусмотренные Планом мероприятий выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли);

- отсутствие утверждения КМУ годовых квот поддержки "зеленых аукционов";

- финансовый дисбаланс ГП "Гарантированный покупатель" и отсутствие своевременных выплат по "зеленому тарифу";

- риски системных ограничений генерации из ВИЭ без регуляторного предсказания компенсации за такие технические ограничения и другие.

"При этом, в системно-важной отрасли экономики Украины до сих пор не назначен профильный министр, который должен быть ответственным за все принятые решения по обеспечению бесперебойной работы топливно-энергетического сектора.

... Компании-члены ассоциации обращаются с просьбой как можно быстрее назначить профессиональную кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, способного вывести отрасль из опасной ситуации", - говорится в сообщении.

Экономическая правда