АМКУ встретился с крупнейшими ритейлерами относительно мартовского "скачка" цен

Киевское областное теротделение АМКУ в рамках расследования дела по существенному подорожанию продуктов питания вызвало для дачи объяснений представителей крупнейших сетей продовольственных магазинов.

Об этом сообщил глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Сегодня мы встретились с представителями NOVUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт, Сильпо, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, АТБ-Маркет, VARUS, BILLA подали ходатайство о предоставлении объяснений в онлайн режиме. Полученные показания прорабатываются", - пишет Хмельницкий.

Также сообщается, что 7 апреля АМКУ проведет встречу с поставщиками (оптовиками) и производителями продуктов питания.

Также теротделение комитета привлекло к делу о возможном завышения цен еще 27 субъектов хозяйствования (поставщиков продукции).

В частности, ООО "Украинская оптово торговая компания", ООО "ТОМАТТИ", ООО "Компания Консалтинг-Инвест", ООО "Торговый дом" Калиновка-ПРЕМИУМ ", ООО" ОЛИМП ", ООО" ТРИО ", ООО" Агрико Украина ", ООО "Украгрокомплекс НПП" и др.

Напомним:

Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о снижении торговой наценки на продукты первой необходимости на 2-8% с ​​1 апреля, также компания снимает ограничения на продажу продуктов в одни руки.

В последние 7 дней цены на основные продукты в Киеве не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов), специалисты АМКУ ежедневно мониторят торговые сети столицы.

Читайте также: Антимонопольный комитет против повышения цен: миссия невыполнима

Экономическая правда