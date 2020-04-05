На рынке труда сокращается количество вакансий — НБУ

Нацбанк в своем отчете сообщает, что в течение второй недели карантина количество новых вакансий продолжало снижаться, хотя и меньшими темпами, чем в течение первой недели.

Об этом сообщает НБУ

Указано, что за 2 недели количество вакансий уменьшилось на 34%.

"Количество новых резюме после снижения на первой неделе карантина (вероятно из-за рекомендации самоизолироваться - ЭП) в дальнейшем практически не менялось", — говорится в сообщении.

По данным НБУ, практически во всех видах деятельности вырос показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий - ЭП), за исключением розничной торговли и финансов.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Согласно макропрогнозу размещенном в постановлении правительства уровень инфляции возрастет до 11,6% , а ВВП упадет на 4,8% .

Прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн. Уровень безработицы составит 9,4%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.