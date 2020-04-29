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Курс гривни превысил "психологическую" отметку

Среда, 29 апреля 2020, 19:25
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 30 апреля на уровне 26,97 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,24 гривни за евро (на 28 апреля - 29,42 гривни).

Напоминаем:

29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

29 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.

Экономическая правда

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