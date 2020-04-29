Курс гривни превысил "психологическую" отметку
Среда, 29 апреля 2020, 19:25
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 30 апреля на уровне 26,97 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,24 гривни за евро (на 28 апреля - 29,42 гривни).
Напоминаем:
29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.
29 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.
Экономическая правда
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