Плюс 10%: Нефть продолжает дорожать

На утренних торгов 30 апреля цены на нефть продолжили рост на фоне данных о замедлении темпов роста излишков нефти в США.

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что спрос на бензин, взорванный ограничениями из-за коронавирус, начинает увеличиваться.

По состоянию на 8:49 по Киеву стоимость барреля июльской нефти Brent составляла 26,29 долларов (+ 8,5%), а баррель июньской нефти WTI торговался по 17,30 долларов (14,87%).

При этом, предыдущие торги завершились на уровне 24,23 и 15,06 долларов соответственно.

По состоянию на 10:37 по Киеву баррель июньской нефти WTI торговался по 17,07 долл, а баррель июльской нефти Brent - по 25,84 долл.

Напомним:

Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливались в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Цена американской WTI (Western Texas Intermidiate) используется как индекс для торговых нефтяных сделок в США (как нефть марки Brent - в Европе и Urals - при поставках из России).

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