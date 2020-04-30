Межбанковский день: доллар закрепился ниже 27 гривен, НБУ покупает валюту

В ходе торгов на межбанке 29 апреля доллар закрепился ниже психологического порога в 27 гривен, НБУ, по наблюдениям участников рынка, купил около 25-37 млн ​​долларов (по 27 грн и по 26,93 грн).

Как сообщает Finance.ua, за 29 апреля доллар подешевел с 27,00 - 27,03 гривни до 26,93 - 26,96 гривни до конца сессии.

Отмечается, что продавцов на рынке было больше, чем покупателей с первых минут сессии, и до 11:00 доллар с утренних 27,00 - 27,03 подешевел до 26,99 - 27,02.

До завершения сессии котировки доллара окончательно просели до уровня 26,93 - 26,96 гривни.

НБУ на межбанке купил сначала 20 млн долларов по 27 гривен, а потом докупил по 26,93. По оценкам участников рынка, всего Нацбанк купил около 25-37 млн ​​долларов.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 30 апреля на уровне 26,97 гривни за доллар.

29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.

29 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.

Экономическая правда