ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в целевом диапазоне 0-0,25% после двух подряд снижений ставки в марте.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ФРС.
"ФРС рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверена, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в сферах занятости и стабильности цен", - говорится в заявлении регулятора.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет ждать больше данных о состоянии экономики перед тем, как менять свою кредитно-монетарную политику.
Он также отметил, что во 2 квартале 2020 года экономика США будет падать "беспрецедентными темпами".
Отметим, что низкая ставка делает доступными кредиты и стимулирует бизнес-активность, которая резко снизилась на фоне пандемии коронавируса.
Напомним:
3 марта Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.
Федеральная резервная система США на внеплановом заседании 15 марта экстренно снизила базовую процентную ставку на 1 процентный пункт - до целевого диапазона 0-0,25%.
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