ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в целевом диапазоне 0-0,25% после двух подряд снижений ставки в марте.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ФРС.

"ФРС рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверена, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в сферах занятости и стабильности цен", - говорится в заявлении регулятора.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет ждать больше данных о состоянии экономики перед тем, как менять свою кредитно-монетарную политику.

Он также отметил, что во 2 квартале 2020 года экономика США будет падать "беспрецедентными темпами".

Отметим, что низкая ставка делает доступными кредиты и стимулирует бизнес-активность, которая резко снизилась на фоне пандемии коронавируса.

Напомним: