НБУ рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов до октября

Национальный банк рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов по крайней мере до октября 2020 года.

Об этом говорится в письме, которое НБУ разослал банкам, передает пресс-служба регулятора.

"Сейчас в реальной жизни разворачивается неблагоприятный макроэкономический сценарий. Он во многих отношениях похож на неблагоприятный экономический сценарий, который Национальный банк использовал для стресс-тестирования банков в последние годы.

Национальный банк считает, что в течение следующих шести месяцев банки должны сохранять существенный запас капитала для поглощения возможных убытков.

Также финучреждения должны сохранять запас капитала для поддержания кредитной деятельности - многие предприятия будут иметь повышенную потребность в оборотных средствах как в период карантина, так и после него в период постепенного восстановления экономической деятельности", - говорится в сообщении.

Регулятор рекомендовал банкам сосредоточиться своим наблюдательным советам и правлениям на обеспечении достаточной капитализации банков, необходимой для покрытия всех имеющихся и будущих существенных рисков.

"Временный отказ от распределения дивидендов усилит финансовую устойчивость банков на период кризиса и предоставит клиентам банков дополнительную уверенность", - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что после отсрочки внедрения требований о формировании буферов капитала обязательными для выполнения банками в части требований к капиталу остаются только минимальные нормативы достаточности и регулятивного капитала (Н3 на уровне 7% и Н2 на уровне 10%).

"Сегодня украинские банки являются достаточно капитализированными и ликвидными. Они готовы поддержать украинскую экономику в это кризисное время. Поэтому мы надеемся, что менеджмент и акционеры финансовых учреждений присоединятся к коллективным усилиям по противодействию распространению пандемии COVID-19 и временно воздержатся от распределения доходов.

Это позволит повысить способность банков к поглощению убытков и продолжить кредитование населения, МСБ и крупного бизнеса во время кризиса", - заявила первый заместитель главі НБУ Екатерина Рожкова.

В Нацбанке ожидают, что в течение следующих 6 месяцев можно будет "достаточно точно" оценить влияние экономического кризиса на финансовые показатели банков и уровень достаточности капитала.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Ситибанк" планирует выплатить акционерам дивиденды на 2 миллиарда гривень, несмотря на рекомендации банкам от НБУ воздержаться от распределения дивидендов во время кризиса.

25 марта Национальный банк отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности.

Также в НБУ порекомендовали воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни можно будет оценить подробнее.

Экономическая правда