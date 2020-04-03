Кабмин запретил отключать от электроэнергии водоканалы и шахты, а от газа - ТЭЦ и ТКЭ

Кабинет министров запретил поставщикам электрической энергии осуществлять отключения водоканалов и шахт, а поставщикам газа прекращать поставки газа производителям тепловой и электрической энергии.

Об этом сообщается в постановлении правительства.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.

В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

Экономическая правда