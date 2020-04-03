Кабмин запретил отключать от электроэнергии водоканалы и шахты, а от газа - ТЭЦ и ТКЭ
Пятница, 3 апреля 2020, 14:15
Кабинет министров запретил поставщикам электрической энергии осуществлять отключения водоканалов и шахт, а поставщикам газа прекращать поставки газа производителям тепловой и электрической энергии.
Об этом сообщается в постановлении правительства.
Напомним:
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в случае снижения заболеваемости в начале мая на работу смогут выйти люди трудоспособного возраста.
В условиях жесткого карантина, в 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.
Экономическая правда
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