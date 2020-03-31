Правительство ожидает в этом году падения ВВП на 4,8% – премьер

Макроэкономический прогноз, на котором строились поправки в государственный бюджет, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП,

Об этом в эфире одного из каналов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Это сбалансированный макроэкономический прогноз... Конечно, при том прогнозе оптимистическом, который был составлен на начало года, когда мы не предвидели эпидемии коронавируса, прогноз был +3,7%, сейчас -4,8% ВВП", – сказал Шмыгаль.

Этот расчет согласован с международными партнерами, добавил премьер.

"Я не могу назвать его ни оптимистическим, ни пессимистическим - это расчет", - сказал он.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.