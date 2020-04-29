Нефть уверенно дорожает в ожидании данных о запасах в США
Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:16 по Киеву вторника составляет $21,55 за баррель, что на 5,33% ($1,09) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 15,72% ($1,94) - до $14,28 за баррель.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 апреля, выросли на 9,98 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей.
Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина - на 2,9 млн баррелей.
Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский, контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель из-за отсутствия емкостей для хранения нефти.
Цена американской WTI (Western Texas Intermidiate) используется как индекс для торговых нефтяных сделок в США (как нефть марки Brent - в Европе и Urals - при поставках из России).
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Цены на нефть обвалились и даже были отрицательными: что это меняет для потребителей
Напомним:
Цены на нефть эталонных марок продолжали падение в понедельник на фоне опасений, что сокращение добычи не сможет компенсировать резкое сокращение спроса.
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