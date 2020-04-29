Кабмин назначил нового и.о. главы Продовольственно-зерновой корпорации

Временно исполняющим обязанности главы правления "Государственной продовольственно-зерновая корпорации" назначили Василия Коваленко, который ранее занимал должность заместителя.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Коваленко с 1994 по 2002 работал служба в органах внутренних дел

С 2003 -2016 занимал руководящие должности в частных бизнес структурах

В течение 2016 - 2018 возглавлял департамент по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, внутреннего аудита, антикоррупционной деятельности и оборонной работы Киевской областной государственной администрации

С 2018 года советник главы "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины"

С 21 августа 2019 - заместитель председателя правления АО "ГПЗК"

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Напомним:

Исполняющий обязанности главы правления Государственной Продовольственно-Зерновой корпорации Саймон Чернявский принял решение не продлевать временный трудовой контракт и не участвовать в конкурсе на должность главы правления.

Практическая реализация принятого в этом году решения правительства о передаче Фонду государственного имущества ряда объектов большой приватизации, в том числе "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ), "Артемсоли" и ГАК "Хлеб Украины", задерживается из-за неподписанного распоряжения правительства.

Экономическая правда