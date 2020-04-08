Руководитель Продовольственно-зерновой корпорации уходит с должности

Исполняющий обязанности главы правления Государственной Продовольственно-Зерновой корпорации Саймон Чернявский принял решение не продлевать временный трудовой контракт и не участвовать в конкурсе на должность главы правления.

Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ.

"Я и мои коллеги пришли в ГПЗКУ как антикризисная команда. За 4 месяца мы провели оценку реального положения дел в Корпорации и разработали план стабилизационных мер. Отчет о реальном состоянии компании, связанных с ним рисков, а также план по их предотвращению предоставлены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства", - заявил Чернявский.

"За короткий период работы в Корпорации нам удалось ввести прозрачную систему управленческой отчетности, базовые процедуры контроля для недопущения теневых схем, разработать опции для решения вопроса с китайским кредитом", - сказал он.

По словам Чернявского, у него с акционером "разные видения путей развития ГПЗКУ".

"В частности - в вопросе стратегии корпоративного управления и защиты Корпорации от политических интересов", - заявил он.

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Напоминаем:

Чернявский был назначен и.о. главы правления ГПЗКУ в декабре 2019 года.

До назначения Чернявский занимал должность Генерального директора Агрохолдинга "Мрия", за время работы в котором провел реструктуризацию 1,1 млрд долга компании и вывел агрохолдинг из дефолта, что позволило "Мрие" привлечь стратегического инвестора.

Сделка по продаже активов "Мрии" инвесторам из Саудовской Аравии стала одной из крупнейших сделок в украинском АПК за последние 5 лет.

Экономическая правда