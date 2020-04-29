Продовольственно-зерновая корпорация запустила четыре комплекса по производству муки

1 апреля Государственная продовольственно-зерновая корпорация запустила в работу четыре мукомольных комплекса, Кролевецкий КХП (Сумская область), Черняховский элеватор (Житомирская область), Львовский КХП и Тернопольский КХП.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что предприятия работают на полную плановую мощность, и уже переработали более 10 тыс тонн пшеницы, из которой изготовлено свыше 7 тыс тонн муки.

Вся мука изготовленная на этих предприятиях, идет исключительно на внутренний рынок, на хлебокомбинаты и хлебозаводы для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочную продукцию.

Отмечается, что среди клиентов ГПЗКУ крупнейшие хлебокомбинаты и хлебозаводы Волынской, Ивано-Франковской, Харьковской, Сумской, Житомирской и Киевской областей.

В планах корпорации на май - продолжить производство пшеничной муки на обозначенных мощностях, а также запустить производство ржаной муки в одном из своих предприятий.

В активы ГПЗКУ входят 10 мукомольных предприятий в 7 регионах Украины общей производственной мощностью 1000 тонн готовой продукции в сутки.

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Напомним:

Исполняющий обязанности главы правления Государственной Продовольственно-Зерновой корпорации Саймон Чернявский принял решение не продлевать временный трудовой контракт и не участвовать в конкурсе на должность главы правления.

Практическая реализация принятого в этом году решения правительства о передаче Фонду государственного имущества ряда объектов большой приватизации, в том числе "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ), "Артемсоли" и ГАК "Хлеб Украины", задерживается из-за неподписанного распоряжения правительства.