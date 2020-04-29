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В Минфине рассказали, когда рассчитаются по НДС с Ахметовым 

Среда, 29 апреля 2020, 11:36
 

Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) украинским компаниям будет разблокировано в среду.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-заседания финансового комитета, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть вопрос некоторой задержки с возмещением (НДС – ред.), но все эти вопросы сегодня будут решены", - сказал он в среду.

Задержку с возмещением указанного налога министр пояснил возникшими "вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство".

"Сегодня все эти вопросы будут решены. Думаю, возмещение НДС будет разблокировано", - сказал Марченко.

Напомним:

Ранее группа "Метинвест" Рината Ахметова заявила о задержке возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) размером в 1 миллиард гривень компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию.

В феврале суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен. 

"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.

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Ахметов ПДВ Минфин

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