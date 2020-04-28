Все разделы
Укр / Рус

У Ахметова заявили о задолженностях государства перед "Метинвест" на 1 миллиард 

Вторник, 28 апреля 2020, 19:54
 

Группа "Метинвест" Рината Ахметова заявила о задержке возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) размером в 1 миллиард гривень компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Метинвест".

"Крайний срок возмещения НДС в автоматическом режиме за февраль был вчера, однако предприятия группы не получили средства за поставленную на экспорт продукцию. 

Всего по группе около 1 млрд грн не возмещенного НДС. Крупнейшие получатели налога - ММК им. Ильича, Центральный ГОК, а также совместные с "Метинвестом" предприятия "Запорожсталь" и Южный ГОК", - пояснили в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что в последний раз подобная проблема с автоматическим возмещением НДС была в январе текущего года, подчеркнув, что это оборотные средства предприятий, на которые закупается сырье, расплачиваются по контрактам с подрядчиками и выплачивается зарплата.

В свою очередь, согласно данным Госказначейства, последнее бюджетное возмещение НДС было 22 апреля - 5,35 млрд грн - и оставалось неизменным в последнюю неделю, указывает ГКСУ.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в целом по крупным компаниям задержка автоматического возмещения НДС составляет около 4 млрд грн.

Напомним:

В феврале суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен. 

"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ахметов Метинвест

powered by lun.ua
Материалы по теме
Состояние Ахметова упало на 80% за 7 лет - Bloomberg 22 апреля 2020, 09:55
Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы Роттердам + 17 апреля 2020, 18:23
Сколько стоит кресло министра: новая глава для Минэнергетики как раздражитель для Коломойского 17 апреля 2020, 01:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!