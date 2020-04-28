У Ахметова заявили о задолженностях государства перед "Метинвест" на 1 миллиард 

Группа "Метинвест" Рината Ахметова заявила о задержке возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) размером в 1 миллиард гривень компаниям и предприятиям за поставленную на экспорт продукцию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Метинвест".

"Крайний срок возмещения НДС в автоматическом режиме за февраль был вчера, однако предприятия группы не получили средства за поставленную на экспорт продукцию.

Всего по группе около 1 млрд грн не возмещенного НДС. Крупнейшие получатели налога - ММК им. Ильича, Центральный ГОК, а также совместные с "Метинвестом" предприятия "Запорожсталь" и Южный ГОК", - пояснили в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что в последний раз подобная проблема с автоматическим возмещением НДС была в январе текущего года, подчеркнув, что это оборотные средства предприятий, на которые закупается сырье, расплачиваются по контрактам с подрядчиками и выплачивается зарплата.



В свою очередь, согласно данным Госказначейства, последнее бюджетное возмещение НДС было 22 апреля - 5,35 млрд грн - и оставалось неизменным в последнюю неделю, указывает ГКСУ.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", в целом по крупным компаниям задержка автоматического возмещения НДС составляет около 4 млрд грн.

Напомним:

В феврале суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.

"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства.



