Официальный курс на 28 апреля: гривня укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 28 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 27 апреля - 29,33 гривни).

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Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 27 апреля на уровне 27,14 гривни за доллар.

27 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14 гривни за доллар.

27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Экономическая правда