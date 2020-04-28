Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
28 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 27,02 - 27,05 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,00 - 27,31 гривни;
Евро - 28,99 - 29,53 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,31 гривни. Евро покупают по 28,99 гривни, продают по 29,53 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,17 - 27,24 гривни, евро - 29,22 - 29,36 гривни.
Средний курс валют в обменниках Украины: доллар - 27,17 - 27,28 гривни, евро - 29,22 - 29,35 гривни.
Напомним:
28 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.
Официальный курс гривни укрепился на 4 копейки, установившись на 28 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.
Экономическая правда
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