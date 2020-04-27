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Приватбанк ввел антикризисные кредиты для малого и среднего бизнеса

Понедельник, 27 апреля 2020, 19:20
 

Приватбанк объявил о введении новых антикризисных программ финансирования малого бизнеса, в том числе в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По предварительным оценкам Приватбанка, рассмотреть финансирование по антикризисным программам банк сможет по не менее 50 000 компаний и предпринимателей малого и среднего бизнеса, которых он обслуживает.

В том числе это касается программы рефинансирования уже выданных кредитов на развитие малого бизнеса, а также льготного финансирования оборотного капитала для предприятий медицинского и аграрного сектора", - говорится в сообщении.

Чтобы стать участником программы, достаточно подать заявку онлайн на специальной странице сайта банка.

Напомним:

Приватбанк ввел дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".

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Экономическая правда

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Приватбанк кредиты бизнес

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