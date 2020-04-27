Приватбанк ввел антикризисные кредиты для малого и среднего бизнеса
Приватбанк объявил о введении новых антикризисных программ финансирования малого бизнеса, в том числе в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"По предварительным оценкам Приватбанка, рассмотреть финансирование по антикризисным программам банк сможет по не менее 50 000 компаний и предпринимателей малого и среднего бизнеса, которых он обслуживает.
В том числе это касается программы рефинансирования уже выданных кредитов на развитие малого бизнеса, а также льготного финансирования оборотного капитала для предприятий медицинского и аграрного сектора", - говорится в сообщении.
Чтобы стать участником программы, достаточно подать заявку онлайн на специальной странице сайта банка.
Напомним:
Приватбанк ввел дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".
Читайте также: "Кредитные каникулы" на время карантина: кто и как может их получить
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua