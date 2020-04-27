Курс валют: гривня немного ослабилась

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 27 апреля на уровне 27,14 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,33 гривни за евро (на 24 апреля - 29,42 гривни).

Рекомендуем почитать: НБУ гнет свою линию. Как резкое снижение учетной ставки поможет пережить кризис

Напоминаем:

24 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

24 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14 гривни за доллар.

Экономическая правда