Гривня почти не изменилась по результатам торгов на межбанке

24 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10 - 27,14 гривни;

Евро - 29,26 - 29,30 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,04 - 27,38 гривни. Евро покупают по 28,94 гривни, продают по 29,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,25 - 27,34 гривни, евро - 29,27 - 29,38 гривни.

Напомним:

24 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 24 апреля на уровне 27,01 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро (на 23 апреля - 29,41 гривни).

Экономическая правда