Кабмин уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля

Кабинет министров принял решение об увольнении Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля.

Об этом сообщается в постановлении Кабмина.

"Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности главы Офиса финансового контроля в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

Напоминаем:

Кабмин утвердил Положение об Офисе финансового контроля, в котором определяются основные задачи, функции и полномочия нового органа.

Новым руководителем Офиса финансового контроля, созданного на базе Государственной аудиторской службы, стал Игорь Буграк.

Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который появится на базе Государственной аудиторской службы и получит по наследству ее имущество и функции, штат Госаудитслужбы также будет сокращен на 30%.

Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.

Экономическая правда