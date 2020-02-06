Маркарова представила нового руководителя Офиса финконтроля
Новым руководителем Офиса финансового контроля, созданного на базе Государственной аудиторской службы стал Игорь Буграк.
Об этом сообщает министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
В январе 2019-го Буграк стал главой Государственной аудиторской службы. Ранее он занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Минфина.
"По возвращении Офиса под руководство Минфина, перед нами стоит амбициозная и сложная задача - быстро реорганизоваться в небольшой, но очень институционально сильный орган, который сфокусируется на государственных компаниях и мониторинга публичных закупок...", - сообщает министр.
"Офис финансового контроля после изменений будет настоящей европейской институтом, а не продолжением КРУlegacy", - пишет Маркарова.
Напомним:
Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который появится на базе Государственной аудиторской службы и получит по наследству ее имущество и функции, штат Госаудитслужбы также будет сокращен на 30%.
Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.
Тогда же министр финансов Оксана Маркарова пообещала, что служба "будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты".
Государственная аудиторская служба была создана в 2016 году вместо Государственной финансовой инспекции, которая, в свою очередь, заменила Главное контрольно-ревизионное управление.
Экономическая правда
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