Кабмин утвердил Положение об Офисе финконтроля: чем будет заниматься новый орган
Кабмин утвердил Положение об Офисе финансового контроля, в котором определяются основные задачи, функции и полномочия нового органа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что Офис финконтроля. в частности, будет осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях и субъектах хозяйствования государственного сектора экономики.
А также - на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали) средства из бюджетов всех уровней, госфондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество.
"Контрольные мероприятия также будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по решению суда, принятому в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Офис финансового контроля, в частности, будет отвечать за проверку:
- использования и сохранения государственных финансовых ресурсов, необоротных и других активов, в том числе целевого, эффективного и результативного использования средств государственного бюджета и местных бюджетов;
- соблюдения законодательства на всех стадиях бюджетного процесса по государственному и местных бюджетах;
- соблюдения законодательства о закупках;
- целевого использования и своевременного возврата кредитов (займов), полученных под государственные (местные) гарантии;
- реализации инвестиционных проектов, других проектов (программ), которые поддерживаются международными организациями;
- законности и правомерности расходов бенефициаров (партнеров) в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;
- состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
В Минфине добавляют, что в Положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики - проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям.
"Это позволит двигаться к автоматизации процессов и обработки информации в информационно-аналитических системах Офиса финконтроля.
Повысится качество выполнения задач, сократится время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений, а приоритет деятельности перейдет к обеспечению своевременного реагирования на проблемные вопросы соблюдения законодательства", - добавили в ведомстве.
Напомним:
Новым руководителем Офиса финансового контроля, созданного на базе Государственной аудиторской службы, стал Игорь Буграк.
Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который появится на базе Государственной аудиторской службы и получит по наследству ее имущество и функции, штат Госаудитслужбы также будет сокращен на 30%.
Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.
Тогда же министр финансов Оксана Маркарова пообещала, что служба "будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты".
Государственная аудиторская служба была создана в 2016 году вместо Государственной финансовой инспекции, которая, в свою очередь, заменила Главное контрольно-ревизионное управление.
Экономическая правда
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