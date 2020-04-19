В УЗ прокомментировали снижение своего кредитного рейтинга

И.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик объяснил снижение кредитного рейтинга компании мировым кризисом и падением реального сектора экономики.

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес.

10 апреля S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг УЗ до уровня "ССС" с "В-" с негативным прогнозом.

"Очевидно, в кризисной ситуации, которая разворачивается в мире и Украине, они (S&P - ЭП) сделали вывод, что наша ликвидность имеет слабые позиции. В первую очередь, это связано с падением реального сектора экономики, от которого зависят наши доходы. Кроме этого, закрываются определенные источники рефинансирования", - отметил Юрик.

По его словам, в этом нет ничего катастрофического и это динамический процесс. Он также отметил, что S&P понизило рейтинг для более чем 100 компаний в регионе.

Относительно возможного дефолта Юрик заявил, что сейчас идет речь только о понижении рейтинга и повышении рисков для компании.

Напоминаем:

"Укрзализныця" сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривень. Наблюдательный совет и топ-менеджмент УЗ также отказались от премий.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.