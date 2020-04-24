Курс гривни ослабился после снижения учетной ставки
Пятница, 24 апреля 2020, 19:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 27 апреля на уровне 27,14 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,33 гривни за евро (на 24 апреля - 29,42 гривни).
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Напоминаем:
24 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.
24 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,14 гривни за доллар.
Экономическая правда
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