Гривня постепенно укрепляется
Четверг, 23 апреля 2020, 20:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 24 апреля на уровне 27,01 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни за евро (на 23 апреля - 29,41 гривни).
Напоминаем:
23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,02 гривни за доллар.
23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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