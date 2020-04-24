Нефьодов показал новый герб таможни, которым интересовались СБУ и ГБР

Гостаможслужба обнародовала изображение нового герба ведомства, из-за разработки которого Служба безопасности и Государственное бюро расследований проводили обыски в офисе ДМС 23 апреля.

Изображение на своей странице в Facebook разместил глава ГТС Максим Нефедов.

"Невозможно не рассказать о новом гербе таможни, когда им интересуются правоохранительные органы - СБУ и ГБР, которые вчера к нам приходили с обысками по закупке новой символики за 30 тыс грн (включает в себя не только герб) 🙂 Пока ждем его утверждения, в том числе президентом, расскажем о концепции его создания", - пишет Нефьодов.

Нефьодов сообщает, что нынешний герб Гостаможслужбы имеет присущие геральдике Российской империи и Советского Союза элементы, поэтому обновленная таможня инициировала разработку нового герба, флага и форменной одежды для своих сотрудников.

На новой символике изображены Золотые ворота (как место дислокации таможни времен Киевской Руси), ключи и трезубец.

Напомним:

23 апреля Служба безопасности и Государственное бюро расследований провели обыски в офисе Государственной таможенной службы и изъяли копии документов по выполнению услуг по разработке символики таможни стоимостью в 30 тысяч гривень. В ГТС называют обыски политически мотивированными.

24 апреля Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Экономическая правда