Обыски в Гостаможслужбе: правоохранители интересовались символикой ведомства

Служба безопасности и Государственное бюро расследований провели обыски в офисе Государственной таможенной службы и изъяли копии документов по выполнению услуг по разработке символики таможни стоимостью в 30 тысяч гривень. В ГТС называют обыски политически мотивированными.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в декабре 2019-го Гостаможслужба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для Таможни стоимостью почти 30 000 гривен.

ООО "Геральдическая палата" Алексей Руденко и компаньоны "разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для ДМС. Отмечается, что у ведомства имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме.

25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После этого его должен утвердить Комиссия по геральдике и президент своим указом.

На сегодня правоохранители изъяли копии документов по выполнению указанных услуг.

"Мы убеждены, что обыски на Таможне произошли по надуманному политически мотивированному делу. Впрочем, предоставим полное содействие правоохранительным органам по их расследованию этого общественно важного дела, и продолжаем работать", - говорится в сообщении ДМС.

Экономическая правда