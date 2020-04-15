Верланов ответил экс-министру финансов по поводу манипуляций с НДС

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что все обвинения относительно схем с налогами "базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и являются, скорее всего, теми дельцами, которые десятилетиями кормились на мошеннических схемах".

Об этом он сказал в интервью Obozrevatel.

"Когда в налоговую пришла новая команда и началась реформа, это было несколько вещей, которым мы уделили особое внимание. Система администрирования налога на добавленную стоимость и его автоматического возмещения была первой из них.

Упомянутые мошенничества с НДС, а именно повторные использования документов, подмена товарных позиций и другие подобные схемы фактически исчезли. На сегодняшний день мы ведем точечную борьбу с попытками определенных региональных групп зарегистрировать какие-то рисковые налоговые накладные. Но все это прекращается. Система сейчас работает на совершенно другом уровне", - рассказал Верланов.

Он заверил, что о промышленных масштабах манипуляций с НДС, которые имели место в прошлом, речь уже давно не идет.

"Эти материалы давно находятся в поле зрения правоохранительных органов и, видимо, уже несколько раз были проверены. А вот то, что подобный информационный мусор стал ретранслировать тогда еще действующий министр финансов, действительно стало сюрпризом для многих. И лучшей оценкой качества этих "оказательств" стало немедленное увольнение господина Уманского с занимаемой должности", - подчеркнул глава Налоговой.

Он считает, что эта тема раздувается шутчно "с целью дестабилизировать финансовую и политическую ситуацию в государстве в интересах определенных сил".

"Это неприятно, хотя опровергать безосновательные обвинения, основанные на набранных на компьютере табличках без подписей и печатей, мне кажется бессмысленным. Но есть и хорошая новость. Господином Уманским, как мне известно из прессы, были направлены определенные материалы в СБУ и Генпрокуратуру.

Итак, этот человек приобрел процессуальный статус заявителя, и я лично заинтересован в скорейшем расследовании, по результатам которого те или иные люди могут свой процессуальный статус изменить", - отметил Верланов.

Напомним:

Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы ГНС Сергея Верланов и главы Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Он пояснил, что причиной этого были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

Верховная Рада назначила Уманского министром финансов 4 марта, а уволила - 30 марта.