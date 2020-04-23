Закрытие межбанка: гривня ослабла

23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,09 - 27,13 гривни;

Евро - 29,23 - 29,28 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,34 гривни. Евро покупают по 28,98 гривни, продают по 29,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,24 - 27,35 гривни, евро - 29,21 - 29,42 гривни.

Напомним:

23 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,02 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 апреля на уровне 27,05 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 22 апреля - 29,35 гривни).

Экономическая правда