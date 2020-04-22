Официальный курс на 23 апреля: гривня укрепилась к доллару
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 апреля на уровне 27,05 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 22 апреля - 29,35 гривни).
Напомним:
22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.
22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,02 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 22 апреля на уровне 27,08 гривни.
21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.
21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.
Экономическая правда
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