Официальный курс на 23 апреля: гривня укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 апреля на уровне 27,05 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни за евро (на 22 апреля - 29,35 гривни).

Напомним:

22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

22 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,02 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 22 апреля на уровне 27,08 гривни.

21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Экономическая правда