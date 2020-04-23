ОККО, WOG и Glusco в очередной раз снизили цены на топливо
Сети АЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 50 коп./л.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях этих сетей опустились до 24,49 грн/л, на бензин А-95 — до 25,49 грн/л.
Также 23 апреля сразу на 1 грн/л снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и ДТ в этой сети предлагается по 21,95 грн/л, А-95 — по 22,95 грн/л.
Напомним, снижение розничных цен началось с 10 марта. За этот период ОККО и WOG опустили цены на 2,5 грн/л (на 9%), Glusco — на 3,40 грн/л (на 13%). Средняя цена по Украине за этот период упала почти на 3 грн/л.
Топливо также подешевело в региональных сетях "Параллель" (Запорожье), "Автотранс" (Полтава), "Кворум-Нафта" (Николаев), "Катрал" (Одесса) и SKY (Днепр).
Напомним, в начале текущей недели розничные цены активно снижали сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте.
Эксперты "Консалтинговой группы А-95" ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30–40%.
Читайте также: Цены на нефть обвалились и даже были отрицательными: а что там с ценами на АЗС?
Напомним:
С 10 по 17 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась на 60 копеек за литр.
На встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua