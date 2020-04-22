"Антиколомойский" законопроект: Комитет ВР прошел уже 34% правок

Финансовый комитет Верховной Рады 22 апреля продлил рассмотрение поправок к "антиколомойскому" законопроекту - остановились на 5 718 с 16 586 правок.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Комитета Ярослав Железняк.

"За этот день прошли уже 34% от всех поправок. Остановились на 5 718 с 16 586. Завтра (23 апреля - ред.) в 10:00 продолжим эту замечательную работу", - написал он.

Напомним:

Финансовый комитет Верховной Рады на заседании 21 апреля прошел 2436 поправок с 16 586, внесенных в "антиколомойский" законопроект.

Комитет по вопросам банковской деятельности начал на заседании рассматривать более 16,5 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту.

Поправки к "антиколомойскому" законопроекту планируют рассматривать блоками. Более 16 тысяч правок, которые подали к законопроекту, возвели в одну таблицу.

После этого на подкомитете по вопросам финансов все поправки к законопроекту разбили на 63 абзацы. Раде будут предлагать проголосовать за каждый абзац, а не каждую правку.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Экономическая правда