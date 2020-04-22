Курс валют на 22 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10 - 27,12 гривни;

Евро - 29,44 - 29,47 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,08 - 27,42 гривни. Евро покупают по 29,09 гривни, продают по 29,67 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,30 - 27,41 гривни, евро - 29,36 - 29,54 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 22 апреля на уровне 27,08 гривни.

21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Экономическая правда