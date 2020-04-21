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Курс валют: гривня укрепляется

Вторник, 21 апреля 2020, 09:20
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 апреля на уровне 27,07 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 17 апреля - 29,63 гривни).

Отметим, что за неделю с 13 по 21 апреля официальный курс гривни к доллару также укрепился на 13 копеек.

Напомним:

17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,11 - 27,15 гривни за доллар. По состоянию на 13:40 котировки установились на уровне 27,07 - 27,10 гривни за доллар.

17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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