Цена на российскую нефть временно стала отрицательной

Спотовые цены на российский сорт нефти Urals временно опустились до отрицательных значений в Европе после того, как майские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40 долларов за бочку.

Об этом пишет Коммерсант.

Спотовая цена (с поставкой немедленно - ред) российской нефти Urals с поставкой на Северо-Запад ЕС упала до минус 3 доллара за баррель. Это означает, что продавцы нефти готовы доплатить покупателю, чтобы у них забрали сырье.

За день котировки Urals потеряли около 15 долларов. При этом июньский фьючерс на Brent торгуется по 26,3 доллара за баррель, а спотовая цена находится на уровне 18,5 доллара.

В Нью-Йорке рухнули цены майских фьючерсов, у которых 21 апреля заканчивается срок обращения. Это означает, что все, у кого на руках останутся эти контракты, получат физическую нефть.

Но хранить ее практически негде: мощности на хабе в Кушинге, через который проходят физические поставки по фьючерсам, заполнены на 70%, при этом уровень 80% уже считается технически опасным.

Спрос на нефть рухнул более чем на треть - избыток поставок на рынке достигает 36 млн баррелей в сутки, по оценке Trafigura.

По данным Reuters, в настоящее время в танкерах, стоящих на якоре, находятся рекордные 160 миллионов баррелей нефти. Этот объем удвоился за две недели.

Подробнее читайте в статье: Минус 37 долларов за баррель: что происходит с рынком нефти