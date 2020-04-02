Бизнес не освобождается гарантировано от уплаты аренды: в законе изменили формулировку

В редакции закона № 540-IX ( "карантинные льготы") в предложении об отмене платы аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, была изменена формулировки из "освобождается" на "может быть освобожден от оплаты".

Об этом сообщает Тимур Энхбаяр, старший юрист Sayenko Kharenko

Опубликованная на сайте Верховной Рады редакция Закона № 540-IX от 30.03.2020 неожиданно для всех изменила формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден". Таким образом освобождения является не обязательным, а лишь возможным.

"Закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирования вопроса освобождения, и, кроме того, оставляет неопределенность в отношении офисных помещений. Не исключено, что арендаторам, которым не удастся договориться с владельцами торговых помещений и офисов об освобождении от арендной платы, придется защищать свои права в суде", - комментирует юрист.

Более детальное разъяснение по аренде для бизнеса на карантине читайте в статье на ЭП в скором времени.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что предприниматели, которые не могут из-за карантина пользоваться помещением, освобождаются от уплаты аренды, однако на них могут возлагаются расходы за коммунальные, налоги на имущество и другое.

31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019). Позже его подписал президент.

Принятый закон (законопроект №3275) вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

Экономическая правда